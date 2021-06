Hepsiburada, Nasdaq borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

Hepsiburada dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD’nin Nasdaq borsasındaki halka arzında 56,7 milyon adet hisse satışa sunacak. Şirket için hisse başına öngörülen fiyatın 11-13 dolar arasında olması bekleniyor.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hepsiburada.com'un yurtdışındaki halka arzına mayıs ayı sonunda onay vermişti.



Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.



Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, Nasdaq borsasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olarak bir 'ilk'e imza atacak.