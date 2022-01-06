Heterodoks ve ortodoks ekonomi politikası ne demek? (Heterodoks nedir?)

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yaptığı konuşmada "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk, artık heterodoks politika var" dedi.

Nebati'nin açıklamasının ardından, heterodoks ve ortodoks kelimelerinin anlamı merak konusu oldu.

HETERODOKS NEDİR?

Heterodoks sözcüğü, 'farklı' anlamına gelen Yunanca heteros ve 'öğreti, düşünce' anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir.

Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar, kendilerini heterodoks değil, aksine ortodoks (sahih) görürler.



Bu sözcük ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında ana akıma bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir.



HETERODOKS İKTİSAT NEDİR?

Heterodoks iktisat, geleneksel iktisat olarak anılan ve genellikle neoklasik iktisatla çelişen ya da ötesine geçen, ifşaatçılar tarafından temsil edilen, ana akım ekonominin dışında kabul edilen ekonomik düşünce okullarına atıfta bulunur.

Bir parçası olarak neoklasik veya diğer ortodoks ekonomiyi içerebilen çeşitli ekonomik okulları ve metodolojileri dikkate almak anlamına gelir.

Heterodoks iktisat, diğerleri arasında kurumsal, post-Keynesyen, sosyalist, Marksist, feminist, Gürcü, Avusturya, ekolojik ve sosyal ekonomi gibi çeşitli ayrı alışılmışın dışında yaklaşımları veya okulları ifade eder.

ORTODOKS İLE FARKI NE?



Genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan ekonomi politikasına Ortodoks ekonomi politikası adı verilir. Heterodoks ise geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamalara verilen addır.



Ortodoks ekonomi politikalarında daha serbest ve girişimciyi teşvik öne çıkarken Heterodoks politikada daha yönlendirmeci devlet politikaları tercih edilir. Örneğin Heterodoks politikada dış ticarette tarifeler yolu ile fiyatlar yönlendirilmeye baskılanmaya çalışılır.