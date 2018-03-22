Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve Posta'yı Demirören Grubu alıyor (Erdoğan Demirören kimdir?)

Medya sektöründe dev satın alma gerçekleşecek.



Bünyesinde Milliyet ve Vatan gazetelerini barındıran Demirören Grubu, Doğan Holding'in medya şirketlerinin satın alınması için görüşmelere başladı, resmi açıklama Doğan Grubu tarafından yapıldı.



Anlaşmayla birlikte Doğan Medya Grubu çatısı altındaki Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleri ile Kanal D, CNN Türk, D-Smart, Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Yaysat markaları Demirören Grubu'na geçecek.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

Erdoğan Demirören-Aydın Doğan

HİSSELER TAVAN FİYATTA



Anlaşma haberiyle Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisselerinde sert yükselişler görüldü. Borsa İstanbul'daki Hürriyet Gazetecilik hisseleri dün yüzde 19.42 artışla 1,23 liraya çıkarak tavan fiyatı gördü. Doğan Holding hisseleri yüzde 19,18 artışla 0,87 lirayla tavan fiyattan kapandı. Hisseler bugün de tavan fiyattan açıldı. Doğan Holding hisseleri son 2 günde yüzde 42 yükseliş kaydetti.

DEMİRÖREN 7 YILDIR MEDYA SEKTÖRÜNDE



-Milangaz ve Likidgaz markalarıyla kamuoyunda bilinen Demirören Grubu'nun iş dünyasındaki varlığı 1956 yılında kurulan Oto Kolaylık şirketiyle başladı.

-1972 yılında Milangaz'la enerji sektörüne adım atan grup 1996'da Dem-Al adlı Türkiye'nin ilk otoğaz firmasını bünyesine kattı. Holding özellikle LPG sektöründe çok sayıda şirketin (Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz) sahibi konumunda.



-Demirören Grubu, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini yine Doğan Grubu'ndan satın alarak medya sektörüne girdi.



-Grup son alarak Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Total'in Türkiye birimini Nisan 2016'da bünyesine katarak akaryakıt dağıtım sektöründe de önemli aktörlerden biri oldu.



-Grubun faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, turizm, medya, sanayi, eğitim, inşaat ön plana çıkıyor.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR? (TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN'İN BABASI)

Erdoğan Demirören 79 yaşında.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen Erdoğan Demirören yürütüyor. Demirören 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi.

Demirören, Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto'nun kurucusu Babası Şükrü Demirören`in 1957 senesinde vefat etmesiyle, genç yaşta aile işlerini devralmak zorunda kaldı. Daha sonra birçok farklı sektörde faaliyet göstererek Demirören Holding'in büyümesini sağladı.



Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören halen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığını yürütüyor. Yıldırım Demirören bir dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı da yapmıştı.