İFSA Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri İhracat Fuarı kapılarını açıyor

Züccaciye ev ve mutfak eşyalarını sektörünün Türkiye'deki ilk fuarı 2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak; 2 Mart'ta başlayacak İSFA Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri İhracat Fuarı'nda katılımcılardan ücret alınmayacak.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün önde gelen markalarının da yer aldığı fuarda 100'den fazla katılımcının yer alması beklenirken, 150 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin de geleceği ön görülüyor.

Fuarda katılımcı profilini mutfak, ev&yaşam, ses&görüntü sistemleri üreticileri oluşturacak.

Katılımcı firmaların yurtdışından gelecek ziyaretçilerine 2 gece, 5 yıldızlı tellerde konaklama da sağlanacak.