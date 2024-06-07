İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi devam ediyor.



Zirve kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Sürdürülebilir Finansman Yol Haritası" başlıklı panelinde konuşan İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Solak, iklim krizinin küresel bir tehdit olduğunu söyledi.



Türkiye’nin iklim değişikliğin en yoğun şekilde hissedildiği bölgede yer aldığını dile getiren Solak, bu etkilerin yaşanan doğal afetlerde görüldüğünü anlattı.



"YEŞİL FİNANS VE YEŞİL İŞ CİDDİ FIRSATLARI SUNUYOR"



Orhan Solak, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin yanı sıra çevresel ve sosyal etkilerinin de olduğunu belirterek, "Sadece ekonomik açıdan bakıldığında 2019-2020 yıllarında afetlerin neden olduğu küresel maliyet 3 trilyon dolar. İklim değişikliğinin etkileri sadece afetlerle sınırlı değil. Küresel tedarik zincirinin bozulması; üretim alanlarının daralması; enerji, şehir ve ulaşım altyapılarının etkilenmesi; su ve gıda krizi gibi etkiler söz konusu." diye konuştu.



Solak, yeşil dönüşümün iklim krizi ile mücadelede tüm dünyada ön plana çıkan parametre olduğunu kaydederek, yeşil finans ve yeşil istihdam gibi konuların ciddi fırsatlar sunduğunu söyledi.



İklim değişikliğiyle ilgili uluslararası tüm anlaşma ve sözleşmelere Türkiye'nin taraf olduğunu hatırlatan Solak, "Dünya Bankası ile 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansman paketi anlaşması yaptık. Yeni dönemde de 18 milyar dolarlık yeni bir paketle ilgili görüşmeler devam ediyor. Aynı zamanda Dünya Bankası ile kuracağımız emisyon ticaret sisteminin geliştirilmesine yönelik iş birliğimiz var." şeklinde konuştu.



Solak, Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadelede yasal çerçeveyi ortaya koymak üzere İklim Değişikliği Kanunu Taslağını hazırladıklarını ve bu yıl yasalaşmasını öngördüklerini ifade etti.



"İŞ DÜNYASI GEÇMİŞE GÖRE HIZLI HAREKET EDİYOR"



UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele de iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.



Toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve biyoçeşitlilik gibi konularla ilgili iş dünyasının geçmişe göre daha hızlı adımlar attığını dile getiren Çele, bu çabaların yeterli olmadığını bildirdi.



Çele, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarında 166 ülke arasında 72. sırada yer aldığını, daha cesur ve hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.



Finansal açıdan bakıldığında şirketlerin en büyük dönüşümünün tedarik zinciri üzerinden olacağını kaydeden Çele, “Bankalar bunun farkında. Bankalar ve finansörler bu pratikleri daha iyileştirmek için kendi işlerindeki çeşitli düzenlemeleri ve kriterleri gözden geçiriyor." diye konuştu.



"PORTFÖYÜMÜZÜN YÜZDE 15'İNİ TÜRKİYE'YE YAPILAN YATIRIMLAR OLUŞTURUYOR"



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ise EBRD'nin 38 ülkede faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin kurucu ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.



Toplam EBRD portföyünün yüzde 15'lik kısmının Türkiye'de yapılan yatırımlardan oluştuğunu ifade eden Kılıç, "2009'da Türkiye ofisi açıldı ve o günden bu yana 19 milyar avroluk finansman desteği sağlandı. Geçen sene yatırımlarda zirve yaptık ve ne mutlu ki bu yatırımların yüzde 50'den fazlası yeşil ekonomiye dönük." açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin karbonsuzlaşma yolunda yapması gerekenlere dair yoğun bir ajandası bulunduğuna dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:



“OECD ortalamalarına bakıldığında Türkiye'de 2 katı bir ekonomi karbon yoğunluğu var. Bu demektir ki Türkiye olarak normal bir OECD ülkesine göre iki kat daha fazla adım atmalıyız. Bu anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni bir strateji açıkladı. Önümüzdeki 12 yılda 60 gigabaytlık yenilebilir enerji yatırımı yapılacak. Bu yatırım Türkiye'yi yenilenebilir enerji tarafında ön sıralara taşıyacak bir adım ama aynı zamanda zorlu bir adım."



Kılıç, karbon yoğun sektörler arasında çelik, alüminyum, çimento ve gübrenin yer aldığını ve sıfır karbon hedefine ulaşmak için bu sektörlerin 70 milyar dolar yatırım yapması gerektiğini vurguladı.



EBRD'nin ülke stratejisini 4 yılda bir yenilediğini kaydeden Kılıç, 2024-2029 dönemi için hedeflerinin daha fazla yeşili kapsadığını vurguladı.



"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KOBİ'LER İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"



Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Yapılandırma Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu da sürdürülebilirlik kapsamında ticari kesimin ve KOBİ'lerin geliştirilmesi yönünde çalışma yaptıklarını söyledi.



KOBİ'ler gelişmeden diğer sektörlerde de gelişmenin sağlanamayacağını dile getiren Mahmutoğlu, "Desteğe geliyoruz. Yakında Ziraat Bankası'nın bu konuyla ilgili girişimlerini eş zamanlı şekilde duyuracağız." şeklinde konuştu.



Sürdürülebilir dijital finansmanın gelişiminde, iklimle ilgili risklerin değerlendirilmesi konusunu finansman modellemelerine aldıklarını belirten Mahmutoğlu, sürdürülebilir denetim mekanizmaları ve yeşil bir altyapısının kurulması konularından bahsetti.

