İngiltere'de en az yüzde 40 kadın yönetici zorunluluğu

Birleşik Krallık'ta finansal hizmetler firmaları ve finansal piyasaları düzenleyen Financial Conduct Authority (FCA), borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurulu ve icra komitesi düzeyinde çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetleri konusunda açıklama yapmalarını zorunlu hale getirdi.



EN AZ YÜZDE 40 KADIN



Şirketler, FCA tarafından belirlenen belirli çeşitlilik hedeflerini karşılayıp karşılamadıklarını yıllık mali raporlarında göstermek zorunda olacak. Bu hedefler arasında kadınların yönetim kurulunun en az yüzde 40'ını oluşturması, bir kadının Başkan, CEO, CFO veya kıdemli bağımsız direktör gibi en az bir üst düzey yönetim kurulu pozisyonunda olması ve 'beyaz' olmayan etnik gruptan en az bir yönetim kurulu üyesi olması yer alıyor.

FCA, çeşitlilik politikalarına ilişkin raporlamanın etnik köken, cinsel yönelim, engellilik ve sosyo-ekonomik geçmiş gibi daha geniş çeşitlilik özelliklerini dikkate alabileceğini de belirtti.



Yeni kurallar, Birleşik Krallık'ta işlem gören tüm şirketler ve ayrıca hisselerini borsaya kote etmeyi planlayan tüm şirketler için geçerli olacak. FCA, kuralları 'uy ya da açıkla' prensibiyle getiriyor ve hedefleri karşılamayan şirketlerin neden uymadığını açıklamalarını şart koşuyor.

