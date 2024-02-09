İşsizlik maaşı ne kadar? 2024 asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı taban ve taban tutarı

2024 işsizlik maaşı taban ve tavan tutarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Asgari ücrete göre değişiklik gösteren işsizlik maaşı, çalıştıkları işyerlerinden çıkartılan ve işsiz kalan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 işşizlik maaşı ne kadar oldu?



2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?



Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.



İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de arttı.



Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükseldi.



GEÇEN YIL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDI?



İşsizlik ödeneği 2023 yılında taban tutar 5 bin 365,60 TL, tavan tutar 10 bin 731,20 TL olarak hesaplanıyordu.