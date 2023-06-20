İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?

Asgari ücret desteğinin ne kadar olduğu, yeni asgari ücret zammı sonrasında işverenler tarafından sorgulanmaya başladı. Küçük işletme sahibi olan işverenin, işyerinde çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteren asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı. Peki, 2023 asgari ücret desteğinde yeni zamlı tutar ne kadar oldu?

İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?

2023 işverene asgari ücret desteğinde yeni tutar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Peki, 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?

2023 DESTEĞİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğinde yeni tutarı açıkladı.

Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücrete kadar olan tutarından vergi alınmaması uygulaması yılın 2. yarısında da devam edecek.

İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu? - 1

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran de yararlanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

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