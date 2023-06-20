İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?

2023 işverene asgari ücret desteğinde yeni tutar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Peki, 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu?



2023 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret desteğinde yeni tutarı açıkladı.



Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücrete kadar olan tutarından vergi alınmaması uygulaması yılın 2. yarısında da devam edecek.