İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar: 2024 asgari ücret desteği ne kadar?

İşverene asgari ücret desteğinin yeni yılda ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar sürüyor. Asgari ücret desteğiyle ilgili yeni açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve işverene destek miktarının artacağını belirtti. Peki, 2024 asgari ücret desteği ne kadar oldu?



2024 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.



Kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?



Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.



Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.