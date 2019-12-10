Japon firma İzmir'in rüzgarına yatırım yapacak

Japon Hamax firması, İzmir'de rüzgar santrali ekipmanı üretimi yapan Ateş Çelik ortaklığıyla kurduğu Hamax Europe şirketiyle, İzmir'de rüzgar enerjisi ekipmanı üretimi yapacak.



Hamax CEO'su Kohhei Hamada, Japonya'da rüzgar sektörünün küçüklüğü nedeniyle rüzgar ekipmanları üretiminin ana üretim faaliyetleri arasında bulunmadığını ifade etti.



Japonya'da 5 fabrikası bulunan Hamax'ın sektörde yaklaşık 90 yıllık tecrübeye sahip olduğunu aktaran Hamada, "Yurt dışındaki ilk fabrikamızı 15 yıl önce ABD'nin Teksas eyaletinde kurduk. İzmir'deki fabrika ise ikinci olacak." dedi.



Uzun süredir faaliyetlerini genişletmek üzere yeni pazar arayışı içinde olduklarını anlatan Hamada, şöyle konuştu:



"ABD'de bir fabrika kurduk çünkü oradaki rüzgar sektörü oldukça gelişmiş seviyede. Faaliyetlerimizi Avrupa'ya da genişletmek istesek de bir bağlantımız yoktu. Ateş Çelik ile 5 yıl önce tanıştık ve buradaki potansiyelden haberdar olduk. Türkiye'nin, sadece iç piyasaya yönelik malzeme üretmek için değil, ihracatımızı Avrupa'ya genişletmek için en iyi lokasyona sahip yer olduğuna karar verdik. Yatırım kararımızı ise geçen yıl aldık. Yatırımımızla ilgili İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile iş birliği halindeyiz."



Hamada, İzmir ve Türkiye'de bulunmaktan memnun olduklarını ve iş ortamını çok samimi bulduklarını dile getirdi.



Üretilen malzemenin büyüklüğü nedeniyle Türkiye'deki müşterilere daha yakın olmayı tercih ettiklerini belirten Hamada, "Burada olmamızın en büyük nedenlerinden biri liman imkanları. Buradan ihracat yapabilmek için oldukça elverişli bir altyapı var. Ayrıca, iç piyasaya yönelik de ihtiyacımız olan her türlü malzemeyi elimizin altında bulabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Hamada, İzmir'deki iş gücü konusunda Ateş Çelik ile iyi bir iş birliği içinde olabileceklerine işaret ederek, "Ateş Çelik ile aynı alanda çalışan mühendislere sahibiz. Bu alanda, Ateş Çelik'in potansiyelinden faydalanabileceğimize, birlikte çalışabileceğimize inanıyorum. Şirketi faaliyete geçirdiğimizde, belki bazı ana mühendisleri buraya getirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



İLK AŞAMADA 1 MİLYON DOLARI AŞAN YATIRIM



Ateş Çelik Yönetim Kurulu Danışmanı Evren Güldoğan da ürettikleri rüzgar enerji santrali kuleleri ve jeneratörlerle rüzgar enerjisi endüstrisinde önde gelen firmalar arasında yer aldıklarını dile getirdi.



Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda sektörde yerlileşmeyi artırmaya ve müşterileri için sağladıkları katma değeri yükseltmeye önem verdiklerine değinen Güldoğan, "Hamax Europe girişimiyle Japon teknolojisi ve tecrübesini ülkemize taşımayı, sektörde kritik bir ürün grubunda yerli arz açığını kapatmayı hedefliyoruz. Bu yatırım bizim için stratejik önem taşıyor" diye konuştu.



Güldoğan, rüzgar enerjisi endüstrisinde dünya devi şirketlerin tedarikçisi konumunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"En ufak parçanın bile kalite denetimi ve tip onay süreçleri yıllar alabiliyor. Bu nedenle yatırımımızı fazlara ayırdık, her fazda bir ürüne odaklanarak devam edeceğiz. İlk aşamada 1 milyon dolar civarında yatırımla kule ankraj civatası üretimine başlayacağız. 'Ege'nin incisi' İzmir, rüzgar enerjisi endüstrisinde 'Doğu Akdeniz'in incisi' haline gelmiş durumda. Ülkemizde hız kesmeden devam eden rüzgar enerjisi yatırımlarına yerli ekipman sağlamanın yanı sıra ihraç pazarlarından gelen talepleri de karşılıyor şehrimiz. Bölgenin en büyük kule ve ilk modern jeneratör üreticisi Ateş Çelik de bu ekosistemin bir parçası olmaktan gurur duyuyor."



Hamax ile Ateş Çelik firmalarının eşit sermayeyle kurdukları Hamax Europe, İzmir'de rüzgar türbinleri için civata ve somun üretecek. Gelecek ay faaliyete geçecek firma, üretime ise nisan ayında başlayacak.