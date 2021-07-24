Kamu işçilerinin gözü yeni zam teklifinde

700 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde, bu hafta hükümetten bu yeni teklif bekleniyor.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri yakından ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.



9+5 ÖNERİLDİ



Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine karşın, hükümet brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.



"TABAN ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMA RİSKİ VAR"



Teklifin kabul edilemez bulunduğunu belirten Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Taleplerimiz ile hükümetin teklifi arasında ciddi bir fark var. Enflasyon, geçim şartları ve düşük ücretli işçilerin durumu ortada. 700 bin işçinin yaklaşık yarısı düşük ücretlerle çalışıyor. Hükümetin teklifindeki taban ücretin, yeni yılda asgari ücretin altında kalma riski söz konusu" dedi.

PAZARLIK SÜRECİ BAŞLIYOR



Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da hükümetin yaptığı teklifi pazarlığa giriş olarak değerlendirdiklerini ifade ederek "Bu teklif, üzerinde ilerleyeceğimiz seviyede değil.​​​​​​​ Bayramdan sonra makul pazarlık sürecinin başlayacağını düşünüyorum ve uzlaşıyla başarılı bir şekilde neticelendirileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kamu işçileri için yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayına kadar sonuçlanmazsa, uzun yıllardır olmayan bir süreç de gündeme gelecek. Yasal mevzuat gereği 2 Ağustos itibarıyla 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zamların belirlenmesi için masaya oturulması gerekiyor. Bu nedenle ağustos ayına kadar kamu işçileriyle olan müzakereler sonuçlanmazsa, iki ayrı masada pazarlıklar eş zamanlı olarak yürüyecek.



Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen de ortak taleplerini 26 Temmuz’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak. Memurlarla olan pazarlıkların ağustos ayının 3. haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.