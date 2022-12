Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Çin etkisi

Katar Enerji Bakanı Saad Şerida El-Kaabi, Sinopec ile varılan anlaşmanın, Katar’ın şu ana dek imzaladığı en uzun vadeli LNG tedarik anlaşması olduğunu belirtti.



Çin piyasasındaki doğal gaz talebinin karşılanmasına yardımcı olacak anlaşma, iki taraf arasındaki Katar'ın Kuzey Sahası'nın üretim kapasitesini genişletmeyi hedefleyen işbirliği projesinin de önemli bir parçasını teşkil ediyor.

Çin, dünyanın en çok LNG ithal eden ülkesi, Katar da dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumunda. Dolayısıyla anlaşma, her iki ülke için de büyük önem arz ediyor. Anlaşmanın, iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanılıyor.



Bunun yanında, Dünya Kupası sırasında her yerde “Made in China” ibaresinin görünmesi de ikili işbirliğinin kaydettiği artışın bir yansıması.



DÜNYA KUPASI’NA “MADE İN CHİNA”NIN KATKILARI



2022 FIFA Dünya Kupası, Katar’da devam ediyor. Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı, 18 Aralık’ta Lusail Stadyumu’nda oynanacak. Çinli bir şirketin katılımıyla inşa edilen Lusail Stadyumu, Katar’ın en büyük stadyumu olduğu gibi, yapının fotoğrafı paraların üzerine basıldı.



Çinli bir şirketin Dünya Kupası için inşa ettiği ilk stadyum olan Lusail Stadyumu, final müsabakası dâhil toplam 10 maça ev sahipliği yapacak.



DÜNYANIN EN İLERİ VE EN BÜYÜK PROFESYONEL STADYUMU



80 bin izleyici kapasiteli stadyumun inşasında birçok ilke imza atıldı. Projeden sorumlu Çinli işletmenin yetkilisi Li Chongyang, Lusail Stadyumu'nun FIFA standartlarına göre inşa edilen dünyanın en ileri, en büyük ve en kapsamlı profesyonel stadyumu olduğunu söyledi.



Stadyumun dış görünüşüne hurma kâsesi ve fener olmak üzere iki geleneksel Arap unsuru yansıtıldı. Stadyum, Katar’ın sembolik yapılarından biri oldu.



DÜNYA KUPASI’NA “MADE İN CHİNA” DAMGASI



Çinli firmaların, Dünya Kupası’na desteği söz konusu stadyum ile sınırlı değil. "Made in China", su tedarik ağından elektrik sistemine kadar Katar Dünya Kupası'na büyük destek sağladı.



Katar’ın yeni enerjili elektrik üretiminde de Çinli bir işletme önemli rol oynadı. Çinli işletmenin yapımını üstlendiği kurulu gücü 800 megavat olan Alcazar Güneş Enerjisi Santrali, Katar’ın ‘‘yeşil bir Dünya Kupası’’ organize etme taahhüdünü yerine getirmesine yardımcı oldu.



İnşasına Temmuz 2020’de başlanan tesiste yer alan donanımların tamamı Çin yapımı olduğu bildirildi.



Alcazar Güneş Enerjisi Santrali, Katar’ın fosil dışı yakıt kullanılan ilk elektrik santrali ve Ortadoğu bölgesinin en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olma özelliğini taşıyor.



2022 Dünya Kupası lisanslı ürünlerinin satıldığı özel mağazalardaki futbol topu, forma, atkı, sırt çantası ve şapka gibi çok sayıda ürün de Çin’de üretildi.

Bunun dışında, Katar, Çin’den organizasyonda kullanılmak üzere bin 500 otobüs ithal etti. Bu sayı, Dünya Kupası için hizmet veren tüm araç sayısının yüzde 30’undan fazlasına tekabül ediyor.



Öte yandan, Katar, binlerce futbolseveri ağırlamak üzere ülke genelinde altı futbol köyü kurdu.



Çinli işletmeler, söz konusu köyler için 10 binden fazla konteyner ev sağladı.