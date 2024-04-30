"Kendi işimi kurdum" | AB destekli proje Türkiye'de girişimciliği nasıl destekliyor

“Babam eskiden otlar ve tohumlarla uğraşırdı. Ben de babamın yaptığı işi yapmaya karar verdim. Eğitimden sonra hurma çekirdeğinden kahve üreterek kendi işimi kurdum” diyor.



Gaziantep'te yaşayan girişimci Diana Arour eskiden bir laboratuvarda çalışıyormuş: "10 yıl önce Halep'ten buraya taşındım. Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde yemek eğitimi aldım. Şimdi sosyal medya üzerinden bisküvi, tatlı ve yemek üretip satıyorum."

Gaziantep’ten yeni girişimciler

Tüm topluma fayda sağlayan beceriler



Ev sahibi topluluk üyeleri de programdan doğrudan faydalanıyor. Gül Yavuz onlardan biri. Şöyle diyor: "Proje kapsamında girişimcilik, gıda, pazarlama ve e-ticaret konularında eğitim aldık. Glütensiz gıda üretip satıyorum.”



Diğer faydalanıcı Dilek Özada ise şu ifadeleri kullanıyor: "Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde yemek eğitimi aldık. Projelerimize devam ediyoruz. Ben sosyal medya üzerinden ürettiğim ekşi sosları, salçayı ve pul biberi satıyorum."



Gaziantep Gastronomi Akademisi, programın yararlanıcılarından biri olan Gaziantep Ticaret Odası tarafından 2022 yılında kuruldu.



“Girişimcileri seçtik ve onlara eğitim verdik. Daha sonra kursu tamamlayanlara e-ticaret, fon kaynakları, hukuk, sağlık ve finans konularında danışmanlık hizmeti sağladık" diyor Gaziantep Ticaret Odası ENHANCER Proje Yöneticisi Mila Yıldırım.

Şanlıurfa’dan yeni girişimciler

“Ürettiğimi satıyorum”



Programın diğer yararlanıcısı Şanlıurfa Viranşehir Belediyesi, yerel Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde dikiş ve ayakkabıcılık eğitimi veriyor. Program sayesinde iş fikirlerini hayata geçiren girişimcilerden İlham Müslüm "Suriyeliyim ve 11 yıldır Viranşehir'de yaşıyorum. Dikiş, bilgisayar ve girişimcilik eğitimi aldım. Şimdi ürettiklerimi satıyorum" diyor.



Dikiş eğitmeni Dilber Aydoğan, kursiyerlere üretim ve pazarlama konusunda yardımcı olmaktan memnun. Diğer dikiş eğitmeni Sultan Ülak ise şunları söylüyor: "Burada eğitim sistemi gerçekten çok iyi. Ürettiklerini satıyorlar."



Büyükelçi girişimcilerle