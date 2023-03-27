Kira gelir beyannamesi ne zaman, nasıl yapılır? Kira gelir beyanında son günler (2023 kira gelir beyanı ödeme tarihleri)

Mülk sahibi vatandaşlar tarafından, mart ayı kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı ve kira beyannamesinin nasıl yapılacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Mart ayının son haftalarına girilmesiyle birlikte, kira beyanı yapmak için vakit iyice daraldı. Peki, kira gelir beyanı nasıl ve nereden yapılır? Son gün ne zaman?
KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?
Kira geliri elde eden mülk sahipleri tarafından her yıl mart ayında Maliye Bakanlığı'na beyanname veriliyor.
Buna göre; Mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için mart ayının 1'inci gününden 31 Mart son günün akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.,
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.
Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.
KİMLER KİRA GELİR BEYANI YAPMAK ZORUNDA?
Mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi konuttan 9 bin 500 bin TL, iş yerinden ise 70 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek.
Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.
İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek.
Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.
KİRA GELİR BEYANI NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.
Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.
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İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLİYOR
Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.
Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.
İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Hazine ve Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak.
Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.