Kripto paralara vergi düzenlemesi ne zaman gelecek? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı

Kripto paralara vergi düzenlemesiyle ilgili son durum, kripto para yatırımcılarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kripto varlıklara yatırım yapanların risklerinin azaltılması amacıyla uygulanacak olan düzenlemenin ayrıntılar araştırılıyor. Peki, kripto paralara vergi düzenlemesi ne zaman gelecek?



YASA TEKLİFİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto varlıklara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından AK Parti TBMM Grup Başkanlığı olarak yasa teklifi hazırlıklarını başlattıklarını söyledi.



Güler, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve bu alanda uzmanlığı olan milletvekilleri ile bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.



KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?



Ramazan Bayramı sonrası çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini bildiren Güler, ardından kripto varlıklara ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını açıkladı.



Üzerinde çalışılan düzenlemeyle, uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.