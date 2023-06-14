LÖSEV 2023 Kurban Bayramı kampanyasına başladı

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 20 yıldır vekaleten kurban kesimlerini sadece yurt içindeki et entegre tesislerinde, hijyenik koşullara ve dini vecibelere uygun olarak gerçekleştiriyor ve ailelere her ay düzenli olarak et ve et ürünü paketleri ulaştırıyor.

Vekaleten kurban kesimleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esaslarına uygun olarak, Vakıf gözlemci personelleri, noter, veteriner hekim, din görevlisi, firma yetkilisi, kalite güvence sorumlusundan oluşan bir heyet huzurunda vekalet veren bağışçıların isimleri tek tek okunarak gerçekleştiriliyor.

Vekaleten adak kesimleri Arife Günü, vekaleten kurban kesimleri ise Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde gerçekleştiriliyor. Tüm kesimler, vekaleten kurban bağışlarını yapan bağışçıların talepleri doğrultusunda kesim süresince görüntülü kayıt altına alınıyor bağışçılar kesimleri gerçekleştikçe bilgilendiriliyor.

LÖSEV, vekaleten kurban kesimi hizmetinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için vekaleten kurban bağışında bulunacak vatandaşlara, bağışlarını son güne bırakmamaları konusunda çağrıda bulunuyor.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA 12 AY TAZE ET

Kesilen kurban etinin bir kısmı dinlendirilerek bayramdan hemen sonra kalanı ise kesen kurumlara emanet edilerek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde LÖSEV’e kayıtlı ailelere ulaştırılıyor.

Türkiye genelinde sayıları 70 bini aşkın LÖSEV’e kayıtlı ailelerden sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaçlarına göre sıralanan ailelere yıl içinde düzenli ve eşit olarak bu bağışlar kuşbaşı, parça et, biftek olarak ulaştırılıyor. Ayrıca LÖSEV aileleri; kendilerine LÖSEV tarafından iletilen, yalnızca taze et ve et ürünleri alımı yapabilecekleri, içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan LÖSEV Et Kartları ile yıl içerisinde büyük marketlerden et ve et ürünleri temin edebiliyor.

BAYRAM BAĞIŞLARIYLA HAYAT VERİLİYOR

LÖSEV’e kayıtlı ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip. Bu nedenle, vekaleten kurban bağışları ile sağlanan et ve et ürünü destekleri, tedavi süresince protein ağırlıklı beslenmesi gereken Lösemili Çocuklara can oluyor. Lösemi ve kanser tedavisi gören, Vakfa kayıtlı tüm çocuklar için sürdürülen hizmetlerin devamlılığı adına LÖSEV’e yapılacak bayram bağışları da büyük önem taşıyor.

Bugün 70 bini aşkın ve sayıları gün geçtikçe artan, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri ile yetişkin kanser hastalarına bayram bağışları sayesinde; tedavide ihtiyaç duydukları yurt içi ve yurt dışı tüm ilaçlar, yoğun bakım süreçleri, eğitimlerine katkı sağlanıyor, Sosyal ve psikolojik desteklerin yanı sıra giysiden gıdaya, kıyafetten oyuncağa, mobilyadan beyaz eşyaya tüm ayni ihtiyaçlarına da kalıcı çözümler yaratılıyor. Geziler, eğitici kamplar gibi etkinliklerle bu süreçte en az ilaçlar kadar etkili moral ve motivasyonlarına sosyal ve psikolojik destekler sağlıyor.

1990’lı yıllarda lösemide tedavi başarı yüzdesi yüzde 20’lerdeyken bugün gururla söylemeliyiz ki LÖSEV’in Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde yüzde 94’e ulaşan tedavi başarı oranı Gönüllü ve bağışçıların destekleriyle yüzde 100’e çıkarılması hedefleniyor.

