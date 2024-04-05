Nisan ayı memur ve emekli maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarının hesaplarına yatırılmasını bekleyen memur ve emekliler, Türkiye gündemini yakından takip ediyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?



MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında memur ve emekli maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu.



Yapılan açıklamaya göre; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve her zaman yatırıldığı tarih olan ayın 15'inde hesaplara geçecek.



EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?



Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.



Bayram sonrası maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.



GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILMIŞTI



Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.