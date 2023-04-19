Menkul kıymet nedir, ne demek? Menkul kıymetler nelerdir?

Menkul kıymet kelimesinin anlamı, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilinen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Hisse senetleri, tahviller ve banka banoları değerli yatırım araçları, menkul kıymetler arasına girmektedir. Peki, menkul kıymet nedir, ne demek? Menkul kıymetler nelerdir?

Menkul kıymet nedir, ne demek? Menkul kıymetler nelerdir?

Varlığa dayalı menkul kıymet ya da kısa adıyla menkul kıymet, değiş tokuş edilebilir, devredebilir finansal değer taşıyan enstrümanlara verilen genel isimdir.

MENKUL KIYMETLER NELERDİR?

- : yapan kişilerin bazı yerlere ortak olmak amacıyla satın aldığı değerli kağıtlara hisse senedi denilmektedir.

- Tahviller: Anonim şirketler ya da kamudaki kuruluşlar tarafından çıkarılan uzun vadesi olan borç senetlerine tahvil denilmektedir.

- İntifa Senetleri: Ait olduğu kişiye malvarlığı bakımından haklar sağlayan değerli kağıtlar olmaktadır.

- Kar ve Zarar ortaklığı belgeleri: Sahibine kar ve zararda ortaklık sağlayan bir belge olmaktadır.

- bonoları

- Finansman bonoları

- Borç ve irat senetleri

- Kar ve zarar ortaklığı senetleri

- Varlığa dayalı menkul kıymetler

- Gayrimenkul sertifikaları

- Hisse senetleri ile değiştirilebilir Tahvil

- Katılma intifa senetleri

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