Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB nisan ayı faiz kararı)

Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz ay faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir karar vereceği ve ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?



Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.



Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.