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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB nisan ayı faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, dolar ve altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayında politika faizini değiştirmeyip, sabit tutan Merkez Bankası'nın, nisan ayı faiz kararında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB nisan ayı faiz kararı)

() nisan ayı faiz kararının ne zaman açıklanacağı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz ay faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir karar vereceği ve ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2023 TCMB nisan ayı faiz kararı) - 1

MART AYI FAİZ KARARI NE YÖNDE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,5'te tuttu.

Merkez Bankası'nın karar metninde, depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi.

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