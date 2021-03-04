Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam

Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı.

Abonelik için sunulan 3 paket de zamlanırken, en büyük yüzdesel artış, temel pakette gerçekleştirildi.

Netflix, son olarak 20 Haziran 2019'da fiyatlarına zam yapmıştı.

Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:

TEMEL PLAN ÜCRETİ



17,99 liradan 26,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)

STANDART PLAN ÜCRETİ

29,99 liradan 40,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)

ÖZEL PLAN ÜCRETİ

41,99 liradan 54,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)

NETFLİX'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”

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