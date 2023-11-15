Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

Muhalefet, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere ikramiye verilmesi çağrısında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefetin 24 Kasım’da öğretmenlere ikramiye verilsin çağrısına cevap verdi.



BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikramiye konusuyla ilgili şu açıklamada bulundu;



"Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur."



Buna göre; Öğretmenlere ikramiye verilmesiyle ilgili bir konu henüz gündemde yok. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği taktirde haberimizden öğrenebilirsiniz.