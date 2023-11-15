Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

Öğretmenlere ikramiye verilip verilmeyeceği, muhalefetin çağrısı sonrasında binlerce öğretmen tarafından sorgulanıyor. Muhalefetin 24 Kasım'da öğretmenlere de ikramiye verilsin çağrısıyla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikramiye iddialarına yanıt verdi. Peki, öğretmenlere ikramiye verilecek mi?

Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

Muhalefet, 'nde, öğretmenlere ikramiye verilmesi çağrısında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefetin 24 Kasım’da öğretmenlere ikramiye verilsin çağrısına cevap verdi.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikramiye konusuyla ilgili şu açıklamada bulundu;

"Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur."

Buna göre; Öğretmenlere ikramiye verilmesiyle ilgili bir konu henüz gündemde yok. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği taktirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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