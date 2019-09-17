Suudi Arabistan'daki iki önemli petrol tesisinin saldırıya uğramasının ardından yükselişe geçen petrol fiyatlarında düşüş görüldü.



Reuters'ın bir Suudi kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan 5,7 milyon varil olan üretim kaybının yüzde 70'ini telafi etmeye yakın.



Aynı kaynak Suudilerin petrol üretiminin 2-3 hafta içinde eski haline döneceğini belirtti.



Haberin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'ten fazla düşüşle 65 dolara indi.



Petrol fiyatları Suudi gerilimiyle dün yüzde 19,5 yükselerek 71,95 dolara kadar çıkmıştı.



Brent petrolde teknik olarak 68,95 ile 69,02 dolar aralığının direnç, 68,42 ile 67,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

VİDEO: PETROLDE SUUDİ ARABİSTAN ETKİSİ