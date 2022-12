Prof. Dr. Ufuk Akçiğit kimdir? İşte hayatı ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesidir ve Arnold C. Harberger kürsüsüne sahiptir. Aynı zamanda Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nda (NBER, Boston), Ekonomik Politika Araştırma Merkezi’nde (CEPR, Londra) ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nde (IFO, Münih) kıdemli araştırma görevlisi ve Koç Üniversitesi'nde de seçkin araştırma görevlisi ve mütevelli heyeti üyesidir. Journal of Economic Growth dergisinde yardımcı editör olan Prof. Dr. Akçiğit, daha önce Journal of the European Economic Association dergisinde de yardımcı editör olarak görev yapmıştır.



Prof. Dr. Akçiğit'in araştırmaları; ekonomik büyüme, teknolojik yaratıcılık, inovasyon, girişimcilik, verimlilik ve firma dinamikleri üzerine odaklanmaktadır. Araştırmaları Journal of Political Economy, Econometrica, Quarterly Journal of Economics, American Economic Review ve Review of Economic Studies gibi dünyanın önde gelen akademik ekonomi dergilerinde yayınlanmıştır. Çalışmalarına The Economist, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Telegraph, The Atlantic, Harvard Business Review gibi uluslararası saygın basın mecralarında ve OECD, Dünya Bankası ve IMF politika raporlarında atıflarda bulunulmuştur.



Prof. Dr. Akçiğit, IMF, OECD, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Danimarka Bilim ve Eğitim Bakanlığı'na danışmanlık hizmetleri vermiştir ve halen de Dünya Bankası ve Chicago Federal Merkez Bankası’na danışmanlık yapmaktadır.



BİRÇOK ULUSLARASI ÖDÜLÜN SAHİBİ

Birçok uluslararası ödüle layık görülen Prof. Dr. Akçiğit, Amerikan Ulusal Bilim Vakfı’nın genç akademisyenlere verdiği en prestijli ödül olan NSF CAREER Ödülü’ne, Almanya Federal Hükümeti’nin en değerli ödüllerinden Max Plank-Humboldt Araştırma Ödülü'ne, John Simon Guggenheim Vakfı’nın prestijli Guggenheim Ödülü’ne, Kiel Enstitüsü’nün Küresel Ekonomi Ödülü’ne ve Sabancı Üniversitesi’nin Uluslararası Sakıp Sabancı Araştırma Ödülü’ne sahiptir. Econometric Society üyesi olan Profesör Akçiğit, aynı zamanda bu yıl beşincisi verilecek olan Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü’nün ilk kazananıdır.