PTT'den emekliye kredi kampanyası: PTT emekli kampanyası nedir, 75 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT emekli kampanyasıyla birlikte birçok emekliye müjdeli haberi verdi. PTT tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara 75 bin TL kredi imkanı sağlanacak. Peki, PTT emekli kampanyası nedir, 75 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?



PTT EMEKLİ KAMPANYASI NEDİR?



PTT, emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu. Bu kampanya ile birlikte borcu olanlara 75 bin TL’ye kadar nakit desteği sağlanması hedefleniyor.



PTT ve kredi verecek olan Aktif Bank ile gerçekleştirilen iş birliğinin sonucunda PTT’den emekli maaşı alanların kredi alması kolaylaşıyor.



Emekliler 75 bin TL limitli 24 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabiliyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?



PTT’den emeklilik kredisi almak isteyenler başvuru için en yakın PTT şubesine gidebilir veya online olarak da başvuru yapabilirsiniz.



Başvuru yapmak için akıllı telefonunuza PTT mobili indirdikten sonra sisteme giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz.



Kredinizin onaylanma süreci 15 güne kadar uzayabilir.