Realtor Global Rusya Emlak Fuarı’nda büyük ilgi gördü

İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Tayland, Büyük Britanya, Kıbrıs, Almanya ve diğer birçok ülkeden 80'den fazla yüksek nitelikli uzman ve geliştirici ve emlak şirketi temsilcisini tek çatı altında toplayan Moscow International Property Show’da, Realtor Global standı büyük ilgi gördü.



Fuarla ilgili açıklama yapan Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu “Türkiye’de Antalya Rus yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Aynı ilgiyi Moskova’da da canlı gördük. Fuara düzenli olarak katılıyoruz. Fuarların verimliliğine inanıyoruz. Buradan müşterilerimize hitap etme açısından, projelerimizi sunma, kendimizi tanıtma açısından oldukça verimli buluyoruz” dedi.



ANTALYA İLK SIRADA



Savaş nedeniyle Türkiye’de yatırımlarını artıran Rusların piyasaya etkisi ise sürdüğünü hatırlatan Övençoğlu, Temmuzda Rusların Türkiye’den konut alan yabancılar sıralamasında ilk sıraya çıktığını ve Rus ilgisiyle İstanbul’u tahtından indiren Antalya’nın yabancıların en fazla konut aldığı şehir olduğunu hatırlattı.



Farklı ülkelerden yatırımcıları ülkemize çekmeyi başardıklarını dile getiren Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, bu başarılarına yenilerini ekleyerek hızlı bir ilerleme kat ediyor. Çeşitli pazarlarda aktif rol oynayan firma, potansiyel yatırımcılara farklı projeleri keşfetme imkanı sağlayan güvenilir bir aracı konumuna yerleşti.



MOSKOVA OFİSİ AKTİF



Yıllardır Rusya pazarında aktif bir oyuncu olan Realtor Global Rusya-Moskova ofisi ile bölge ülkelerdeki hizmet ağını her geçen gün artırıyor. Küresel çaptaki gayrimenkul hizmetleri ile adından söz ettiren Realtor Global, genişlettiği kadrosu ile büyümeye devam ediyor.