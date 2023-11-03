Sabancı Topluluğu’ndan örnek kalkınma projesi

Adana Karataş’ta gerçekleştirilen etkinlikte Cumhuriyet’in 100. Yılı coşkusunu 300 Sabancı Gönüllüsü tüm gün deniz, sahil ve liman temizliği yaparak kutladı.



Güneş enerji santrali ile giderler azalacak, deniz atıklarından gelir elde edilecek.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Türkiye’nin en çok deniz ürünü çıkartılan bölgelerinden biri olarak eşsiz bir hazineye sahip olan Karataş’ın deniz kirliliği ile mücadelesinde Enerjisa Enerji, Karataş’ta denizdeki plastik atıklar için plastik atık dönüşüm merkezi kuruyor. Hem bölgedeki balıkçılar hem de deniz biyoçeşitliliği için sürdürülebilir olan bu projede balıkçılar, deniz atıklarını toplayarak atık dönüşüm merkezine getirecek ve bundan gelir elde edecek.



Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Karataş Su Ürünleri Kooperatifi’nde yer alan buz üretim tesisinin çatısına kurulacak olan güneş enerji santrali Kooperatif, enerji maliyetlerinin tümünü yenilenebilir enerjiden sağlayacak. Enerjisini, yenilenebilir enerjiden sağlayan tesislerde üretilen buzlar düşük maliyetle balıkçılara verilecek ve yaratılan tasarruf ile de bölgedeki kadınların kooperatifte istihdamına katkı sağlanacak.



CARREFOURSA'DAN BALIKÇILARA EĞİTİM



Karataş Su Ürünleri Kooperatifi’nin teknik kapasitesini artırmaya yönelik CarrefourSA tarafından verilen ‘Sürdürülebilir Balıkçılık’, ‘Balıkçılıkta Ergonomi’ ve ‘Plastik Atık Yönetimi’ eğitimleri ile katılımcılara yeni yetkinlikler ve beceriler kazandırılacak.



Adana Karataş – Sürdürülebilir Balıkçılık projesinin, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamındaki etkinliği geniş bir katılım ile gerçekleşti. Sabancı Holding, Enerjisa, CarrefourSA ve Enerjisa Üretim gönüllüleri, üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere sahadaydı.



Adana’nın, nüfusunun yüzde 90’ı balıkçılık ile geçimini sağladığı ilçesi Karataş’ta yaşayan yerel halk ve Sabancı Gönüllüleri toplamda 300 kişilik geniş bir katılım ile bu özel günü Cumhuriyet’e yakışır şekilde çalışarak kutladı.



Seferberlik kapsamında başta Sabancı Holding Ceo’su Cenk Alper olmak üzere Sabancı Gönüllüleri, balıkçı tekneleri ile temizlik için denize açıldı. Sabancı Gönüllülerinin de aralarında olduğu dalış ekipleri çıkardıkları çeşitli atıkları ve hayalet ağları topladı. Limanda ve Harbiş Plajı’nda kapsamlı bir atık toplama etkinliği yapıldı. Etkinlik günü sonunda 878 kg atık toplanarak atık dönüşüm merkezine teslim edildi.



SABANCI CUMHURİYET SEFERBERLİĞİ



Sabancı Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana en önemli önceliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini yaşatmaktır. Sabancı Cumhuriyet Seferberliğinin amacı, çevresel felaketlerin yaralarının sarılmasına destek olmanın yanı sıra sürdürülebilir yaşam konusunda öncülük yapmak ve örnek teşkil etmektir. Seferberliğin hedefi, gelecek nesillere, doğaya ve tüm canlılara daha iyi bir gelecek bırakmak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaktır.



Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, 2 yıl boyunca toplam 22 bin Sabancı Gönüllüsü 48 şehirde toplam 270 etkinlik düzenledi. İklim acil durumu ile mücadeleden toprak rehabilitasyonu ve fidan dikimine, biyoçeşitliliğe destekten okul yenilemeye, çevre temizliğinden gençlerin geleceğe hazırlanması ve kadının iş gücüne katılımına kadar pek çok alanda çalışmalar yapıldı. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği bu yıl 3’üncü senesini kutluyor.