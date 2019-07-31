Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1240. çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 19, 20, 26, 30 ve 37 olarak belirlendi.



Sayısal Loto oyununun 1240. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi, 6 bin 587 lira 5'er kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi, 90'ar lira ve 3 bilen 75 bin 396 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 827 bin 700 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 9 bin 244 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 564 bin 106 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.

