SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 aralık ayı SED yardımı ödemeleri)

Aralık ayı SED yardımı ödemeleri için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından her ay e-Devlet üzerinden hesaplara yatırılan SED yardımı ödemelerinin, aralık ayında yatırılacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?



SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Aralık ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.



SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?



SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.



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