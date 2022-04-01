Sigorta sektörü Metaverse çağına hazır mı?

Doğan Sigorta Brokerlik CEO'su Selcen Gür sigorta sektörünün Metaverse çağına en hızlı adapte olabilecek sektörlerden biri olduğunu belirtiyor:



‘Dijitalleşme, sigorta sözleşmelerinin her aşamasında hayatımızın içinde. Sözleşmenin teklif aşamasından kuruluş aşamasına, onay sürecinden hasar ve tazminat süreçlerine, hasar ekspertizine kadar tüm süreçlerde dijitalleşme ile iç içeyiz. Bu da haliyle sektör olarak mevzuatlarımızı da bu yeniliklere uyumlamamızı gerektirdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) bu konuda önemli adımlar attı ve mesafeli satış yönetmeliği ile dijitalleşen süreçlerimizi regüle etti.’



Sigortayla ilgili bilgilendirmelerin yüz yüze yapılamadığı durumlarda çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin kayıt altına alınması ve verilerin saklanmasından, sağlık sigortaları kapsamında gerçekleştirilen uzaktan muayene, hasar anında uzaktan ekspertiz, ‘kullandığın kadar kasko öde’ uygulaması gibi yenilikçi ürünlerin sunumu, primlerin internet üzerinden ödenmesinde uygulanan ek güvenlik tedbirlerine kadar sektördeki dijitalleşme uygulamalarına örnekler veren Selcen Gür sektörün önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerine de değiniyor:



‘Bundan sonrası için evrak basımının tamamen ortadan kalkmasını diliyoruz. Kağıda poliçe basımı hem çok büyük bir maliyet hem de doğa dostu olmayan bir uygulama. Poliçelerin tamamen dijitalleşmesi taraftarıyız. Sadece poliçelerin değil, ekpertiz raporlarının ve faturaların da tamamen dijital olması gerektiğine inanıyoruz.’



Sigorta sektöründe insurtech uygulamalarının da teşvik edildiğinin, hatta Mart ayında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı’nda ‘Türkiye Insurtech Ödülleri’ nin dağıtıldığını ifade eden Gür, sektörün insurtech uygulamalarını desteklediğinin altını çiziyor. Insurtech çözümlerini benimseyen tüm sigorta şirketi, acente, broker, banka, eksper, servis ve hastanelerin rekabette de daha avantajlı konuma geçeceğine işaret ediyor.



Sigorta sektöründe dijitalleşmede yapay zeka ile yapılabileceklere de değinen Gür ‘Yapay zekayı hasar süreçlerine, sorgulama ve diğer poliçe hizmet süreçlerine dahil ederek, daha net bilgilere ulaşabilir ve müşteri deneyimlerini buna göre düzenleyebiliriz. Müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için onlara kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliriz. Yapay zeka, sigorta pazarında anlamlı müşteri deneyimleri yaratmada önemli bir faktör olacaktır. Sektörde, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmak için yapay zekayı kullananlar rakiplerine kıyasla rekabet avantajı yakalayacaklardır’

