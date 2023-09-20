Simit Sarayı halka arz ne zaman? Dmr Unlu Mamüller (Simit Sarayı) halka arz hisse fiyatı

Simit Sarayı halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 768 milyon lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 31.2 olacak.
SPK bültenine göre, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ, sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 75 milyon lira nominal tutarda artışla 185 milyon liraya yükselecek.
SİMİT SARAYI (DMR UNLU MAMÜLLER) HALKA ARZ BİLGİLERİ
SİMİT SARAYI HALKA ARZ TARİHLERİ
Dmr Unlu Mamüller halka arz tarihi 21-22 Eylül 2023 olarak açıklandı.
HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Dmr Unlu Mamüller hissesi 10,24 TL’den halka arz olacak.
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