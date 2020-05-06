SON DAKİKA HABERİ: Benzin ve motorine zam geliyor

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Akaryakıta çifte zam yolda...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Son zamla Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.

Motorin ise Ankara'da 5,03'ten 5,30'a; İstanbul'da 4,95'ten 5,22'ye; İzmir'de ise 5,12'den 5,39'a yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



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