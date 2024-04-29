Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2024 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın satış fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları

fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle düştü.

Ons altın, yeni haftaya yüzde 0,34 kayıpla 2.330 dolar civarında başladı.

Gram ve çeyrek fiyatları hem hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.433 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.964 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı ve ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Fed faiz kararını 1 Mayıs'ta açıklayacak. Tarım dışı istihdam rakamları ise cuma günü belli olacak.

Fed'in faizi yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tutması bekleniyor.

CME'nin FedWatch aracına göre, yatırımcıların bu yıl faiz indirimi umutları sönmeye başladı. Yatırımcılar, bu yıl kasım ayında tek faiz indirimi fiyatlıyor.

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