Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Türkiye'yi yatırım yapılabilir düzeyin beş kademe altında olan "B" notu ile derecelendiren S&P Global Ratings kararı ise hafta bitiminde piyasa kapanışı ardından bekleniyor.



TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 50'de tuttu. Enflasyonda kalıcı bozulma durumunda politika duruşu sıkılaştırılacağı mesajlarını korudu.



Bankacılar geçen hafta tahvil piyasasında yoğun giriş gördüklerini de söylediler.



Yabancı yatırımcılar, 19 Nisan haftasında 115 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Son 3 haftada tahvil alımları 350 milyon doları aştı.