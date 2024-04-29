Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Dolar kuru bugün ne kadar? (29 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)
ABD bankasından dolara karşı Türk Lirası tavsiyesi

ABD bankasından dolara karşı Türk Lirası tavsiyesi

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Türk Lirası, haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro karşısında değer kazandı. 

/TL, bugün yüzde 0,4 düşüşle 32,3791 civarına geriledi. /TL ise 34,73 sevinde el değiştirdi.

ABD bankacılık devi Citi, dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulundu. Citi, Merkez Bankası'nın makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanacağını ifade etti.

Analistler, son haftalarda piyasasında dengenin Türk Lirası lehine değiştiği görüşünü ifade ediyor.

Öte yandan Merkez Bankası'nın 2023'teki 818.2 milyar lira zararının onaylanmasını da içeren olağan genel kurulu yarın gerçekleştirecek.

İmalat PMI ve İstanbul öncü enflasyon verileri ardından nisan ayı enflasyon verileri cuma günü açıklanacak.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

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Türkiye'yi yatırım yapılabilir düzeyin beş kademe altında olan "B" notu ile derecelendiren S&P Global Ratings kararı ise hafta bitiminde piyasa kapanışı ardından bekleniyor.

TCMB geçen hafta politika faizini yüzde 50'de tuttu. Enflasyonda kalıcı bozulma durumunda politika duruşu sıkılaştırılacağı mesajlarını korudu.

Bankacılar geçen hafta tahvil piyasasında yoğun giriş gördüklerini de söylediler.

Yabancı yatırımcılar, 19 Nisan haftasında 115 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Son 3 haftada tahvil alımları 350 milyon doları aştı.

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