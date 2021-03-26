Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu (Alpaslan Çakar kimdir?)

Kamu Bankaları Genel Kurulu sona erdi. Buna göre Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirilirken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevine devam edeceği açıklandı.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrederek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tamamladı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar getirilirken, Vakıfbank ve Halkbank'ın ise genel müdürleri değişmedi.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Ocak 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.