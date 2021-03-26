Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevinden ayrılıyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.



15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, bugün gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.



Bankadan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin AYDIN, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir."