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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 10:58 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 11:16

SON DAKİKA: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

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Son dakika haberi! 

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım zammı konusunda uzlaşıldı. İstanbul'da toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldı. Daha önce İBB'nin yüzde 50 zam teklifi reddedilmişti.

İŞTE YENİ ÜCRETLER

Yeni zamla birlikte, taksimetre açılışı 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi.

Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu.

UKOME kararları ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan toplu ulaşım ücretleri şöyleydi:

-1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tarife ile tam bilet 5.48 lira, öğrenci bileti  2.66 lira

- Öğretmen ve 60 yaş ücreti 3.91 lira, tam aylık kart 430 lira, aylık öğrenci kartı 78 lira, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira

-Taksilerde ise açılış ücreti 7 lira, kısa mesafe 20 lira

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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