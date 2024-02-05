Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? (Evde bakım maaşı ödeme bilgileri sorgulama)

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.