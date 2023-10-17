TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak? Talep toplama tarihi belli oldu

TAB Gıda hissesinin halka arz olacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Yatırımcıların merakla beklediği hisseler arasında yer alan TAB Gıda (TABGD) yarın itibarıyla halka arz olacak. TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın, katılım sayısına göre düşebilecek lot sayısı sorgulanıyor. Peki, TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak?



TAB GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?



TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak.

TAB Gıda’nın halka arz başvurusu 18,19,20 Ekim olarak açıklandı. Talep toplama süresi ise 3 gün oldu.

