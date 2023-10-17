TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak? Talep toplama tarihi belli oldu

TAB Gıda hissesinin halka arz olacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. Yatırımcıların merakla beklediği hisseler arasında yer alan TAB Gıda (TABGD) yarın itibarıyla halka arz olacak. TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın, katılım sayısına göre düşebilecek lot sayısı sorgulanıyor. Peki, TAB Gıda (TABGD) ne zaman halka arz olacak?
TAB GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
TABGD hisse koduyla işlem görecek olan TAB Gıda'nın halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak.
TAB Gıda’nın halka arz başvurusu 18,19,20 Ekim olarak açıklandı. Talep toplama süresi ise 3 gün oldu.
TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olacak. TAB Gıda Borsa Kodu “(TABGD)” olacak.
Halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olacak.
KATILIMA GÖRE DÜŞEBİLECEK LOT SAYISI
Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları
– 1.7 Milyon katılım 24 Lot (3120 TL).
– 2.1 Milyon katılım 19 Lot (2470 TL).
– 2.9 Milyon katılım 14 Lot (1820 TL).
– 3.3 Milyon katılım 12 Lot (1560 TL).
– 4.1 Milyon katılım 10 Lot (1300 TL).
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