Televizyonda gümrük vergisi kaldırıldı.
TV satışlarını artırmak için, bazı ülkelerden televizyon ithalatına uygulanan yüzde 10 ek gümrük vergisi kaldırıldı.
Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Söz konusu ülkeler, gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) listesinde “genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubu”, “en az gelişmiş ülkeler”, “gelişme yolundaki ülkeler” ve “diğer ülkeler” sütunlarında yer alıyor.
Önceki uygulama, çeşitli ürün grupları ithalatından, ülke gruplarına göre değişen oranlarda ek gümrük vergisi tahsil edilmesini öngörüyordu.
Televizyonda ek gümrük vergisi kaldırıldı
NTV HaberEkonomi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı ülkelerden televizyon ithalatına uygulanan yüzde 10 ek gümrük vergisi kaldırıldı.
Televizyonda gümrük vergisi kaldırıldı.