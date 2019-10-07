Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 700 yeni kabin memurunu işe alacak. İşe alınacak kabin memurlarının tamamı kadın olacak.

Türk Hava Yolları, büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik bugün İş-Kur İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle personel alımı ilânını duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı havayolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dâhil edecek. İlgili işbirliği kapsamında 700 başvuru sahibinin Türk Hava Yolları ailesinde istihdamı sağlanacak.

THY İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay

İmza sonrası işbirliğine ilişkin görüş beyan eden Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay; “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu ve en önemli küresel değerlerinden biri olan markamız, dünyanın en iyi havayolu olma hedefiyle izlediği yol haritasında her geçen gün belirli bir mesafe kat ediyor. Seyahat deneyiminin hemen hemen her aşamasında hayata geçirdiğimiz yenilikçi icraatlar ve hızla büyüyen filo ve uçuş ağımızla gelişimimizi bilfiil sürdürüyoruz. Bu gelişim süresince istikrarla büyüyen markamızda tabiatıyla oluşan insan kaynağı ihtiyacını gereğince karşılayabilmeye yönelik çalışmalarımızı titizlikle ele alıyor, yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu büyümenin sağlıklı ve sağlam normlarda devamını getirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, bugün burada imza altına aldığımız protokolle duyurduğumuz bayan kabin memuru alımı iş ilânımızla yolcumuza doğrudan dokunan yüzümüz olan kabin memuru arkadaşlarımızı giderek genişleyen ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyor, başarı hikâyemizde katkı sahibi olmaya çağırıyoruz.” dedi.



Bugün THY'nin resmi kanallarında da duyurulan ilân doğrultusunda başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler şunlar:

-Güler yüzlü,

- İletişim becerisi yüksek,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Dinamik bayan çalışma arkadaşları.



THY KABİN MEMURLUĞU KOŞULLARI (GENEL)



-T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

-01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),

-Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

-Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.



Tercih edilen sağlık ve fiziki koşulları;

-160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

-Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

-Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)

-Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

-Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.



Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol;

-Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları’nın resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

- İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

-Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

-Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.



THY Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri;



-Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)

-THY A.O. İngilizce Sınavı

-Mülakat Süreçleri

-Evrak Kontrolü

-İngilizce Mülakatı

-Boy-Kilo Ölçümü

- Dövme ve Yara izi Kontrolü

- (Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı

-Kurul Mülakatı

-Psikolog Görüşmesi

- Grup Değerlendirme Çalışması

- Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

TÜRK HAVA YOLLARI: EN GENÇ FİLO