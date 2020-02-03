THY, corona virüs nedeniyle Çin seferlerini şubat ayı sonuna kadar karşılıklı durdurdu

Türk Hava Yolları Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını bildirdi.

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını bildirdi.

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