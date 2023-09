TİSK'ten OVP değerlendirmesi: Programın pozitif neticelerini kısa zamanda göreceğimize olan inancımız tamdır

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akkol yaptığı değerlendirmede, "Odağına, üretimin, istihdamın ve yatırımın teşvik edilmesi ile enflasyonla mücadeleyi alan, yeşil ve dijital dönüşümü de kapsayan yapısal reformları içeren bu programın pozitif neticelerini kısa zamanda göreceğimize olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.



Akkol yaptığı açıklamada şunları kaydetti;



"Bugün açıklanan, beşeri sermayenin önemi ile istihdamı korumayı ve artırmayı, enflasyonla mücadeleyi, iş ve yatırım ortamının teşviklerle desteklenmesini hedefleyen Orta Vadeli Programı (OVP)

çok kıymetli buluyoruz. Odağına, üretimin, istihdamın ve yatırımın teşvik edilmesi ile enflasyonla mücadeleyi alan, yeşil ve dijital dönüşümü de kapsayan yapısal reformları içeren bu programın pozitif neticelerini kısa zamanda göreceğimize olan inancımız tamdır. İstihdamın korunması ve güvenceli esnek çalışma modellerinin hayata geçirilerek artırılması, yetkinliklerin dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi ile yeşil ve dijital dönüşümün tüm sektörelerimizi kapsayacak şekilde yol haritalarının çıkarılması, TİSK olarak son yıllardaki en büyük önceliklerimizden

oldu. Çalışma hayatını şekillendirecek önerilerimizi sunmaktan ve uygulamalarına öncülük etmekten her zaman memnuniyet duyduk.

Bu konulara odaklanarak, ortak akılla milletimize ve tüm taraflara fayda sağlayacak çözümleri birlikte üretmek için çalışmaya hazır olduğumuzu da her zaman ifade ettik. Bu yönde atılacak her türlü adıma

TİSK olarak destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz."



Akkol, açıklanan yeni yol haritasının, pozitif büyüme yolunda devam eden ekonomiye güç katacağından şüphe etmediklerinin altını çizerek, programın, aynı zamanda, yatırımcıların Türkiye’ye olan güveninin artması açısından da çok değerli olduğuna inandıklarını kaydetti.

Akkol, "60 yıldır çalışma hayatında yer alan tüm paydaşlarımızı ve bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımızı önceliğine alan, ekonomik ve sosyal açıdan milletimize katkı sağlayan kararların arkasında durduk.

Bundan sonra da, güçlü şekilde büyüyen bir Türkiye'yi ortak akılla hep birlikte inşa edeceğiz. Açıklanan programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.