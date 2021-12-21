TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 230 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 09:52

TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı

İlişkili Haberler

TMSF, Naksan Plastik'in ihale sürecini uzattı

TMSF, Naksan Plastik'in ihale sürecini uzattı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 230 milyon lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale, 19 Ocak 2022'de saat 14.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...