Tüketiciler güneş panelleriyle 30 yıl ücretsiz elektrik üretebiliyor

Küresel bir probleme dönüşen enerji krizi, ekonomik belirsizlik ve enerji güvenliği endişeleri ile birlikte birleşerek piyasanın koşullarını değiştiriyor. Elements’in yayımladığı veriler hane ve işletmelerin daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyarken, bunların başında elektrik geliyor.



Fiyatlardan etkilenen tüketiciler ise hem tasarruf etmek hem de sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşe yöneliyor.

Enerji ve İklim İstihbarat Birimi'nin (ECIU) İngiltere’de yapılan bir araştırmada, güneş panellerinin kendini amorti etmesinden sonra 30 yıl ücretsiz elektrik elde edilebildiğini ortaya koydu. Güneş panelleri üreticisi Solar Bayern Turkey Kurucusu Ahmet İmrol konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı:



ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ 2023’TE DE DEVAM EDECEK



Yenilenebilir çözümlerle kişileri ve kurumları enerjide bağımlılıktan kurtarmak istediklerini söyleyen Solar Bayern Turkey Kurucusu Ahmet İmrol, “Enerji piyasaları, globaldeki gelişmelere paralel olarak bu yıl düzensiz bir seyir izledi. Birçok ülke enerji tedariğindeki yaşanan kesintiler dolayısıyla kısıtlayıcı önlemler alırken, aynı zamanda elektrik fiyatlarında artışa gitti. Biz de yaptığımız incelemeler sonucunda görüyoruz ki elektrik fiyatlarına son 5 yılda gelen zamlar, 2023’te de katlanarak devam edecek. Tüketiciler ise güneş enerjisi panelleri ile maliyetler karşısında tasarruf ederken, daha yaşanabilir bir dünya inşa edecek. Geçmiş 10 yıla baktığımızda güneş enerjisi üretiminin küresel çapta %39 arttığını görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı da güneş enerjisinin dünya genelinde 2026’da tek elektrik üretim kaynağı haline geleceğini öngörüyor. Biz de daha yeşil bir dünya için enerjiyi doğayla bütünleştiriyor ve bunun yanı sıra enerji krizinin Türkiye’deki etkisini en aza indirmek istiyoruz.”



30 YIL FABRİKA GARANTİLİ GÜNEŞ PANELLERİ KURUYORLAR



Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine 30 yıl fabrika garantisiyle sundukları güneş panellerinin kendini amorti etmesinin ardından minimum 30 yıl ücretsiz elektrik üretilmesini sağladığını aktaran Ahmet İmrol, “Yüzde 100 yenilenebilir enerji panelleri yüksek faturaların ve elektrik kesintilerinin önüne geçiyor. Villa, özel mülk, fabrika, sera ve diğer işyerleri için kullanım planına göre projeler hazırlayarak verimli bir tüketim elde etmelerini sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını tüketiciler için avantaja çeviriyor” dedi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ PLANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyona ulaşma hedefi esas alınarak hazırlanan ve bu kapsamda 2035'e kadar atılacak adımları içeren Türkiye Ulusal Enerji Planı yayımlandı.



Türkiye'nin 2020'de 147,2 milyon ton eş değer petrol olan birincil enerji tüketiminin 2035'e kadar 205,3 milyon ton eş değer petrol seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin 2000-2020 döneminde yıllık ortalama yüzde 4,4 artan elektrik tüketiminin ise 2035'e kadar yılda ortalama yüzde 3,5 büyüyerek 510,5 teravatsaaate yükselmesi bekleniyor. Nihai enerji tüketiminde 2020'de yüzde 21,8 olan elektrik enerjisinin payının 2035'te yüzde 24,9'a ulaşacağı hesaplanıyor.



Türkiye'nin 2020 sonunda 95,9 gigavat seviyesinde olan elektrik kurulu gücünün ise 2035'te 189,7 gigavata, toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise 2020'deki yüzde 52 seviyesinden 2035'te yüzde 64,7'ye çıkacağı öngörülüyor.



Bu döneme kadar devreye alınması gereken 96,9 gigavatlık yeni elektrik kapasitesinin yüzde 74,3'ünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor.



Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük kapasite artışı güneş enerjisinde hedefleniyor. Türkiye'nin 2020 sonunda 6,7 gigavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün 2035'te 52,9 gigavata yükselmesi planlanıyor.



Bu artış, Türkiye'nin Kasım 2022'de 9,32 gigavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün 2035 itibarıyla yaklaşık yüzde 500 artması anlamına geliyor. Güneş enerjisinde 2035'te 52,9 gigavat kapasiteye ulaşılması halinde, güneş enerjisi Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünde en yüksek paya sahip kaynak olacak.



Rüzgar enerjisinde ise 2020'de 8,8 gigavat olan kurulu gücün 2035'te 29,6 gigavata ulaşması bekleniyor. Rüzgar enerjisinde hedeflenen kapasite artışı Kasım 2022 itibarıyla ulaşılan 11,36 gigavat kapasite dikkate alındığında yüzde 160 olarak öne çıkıyor.