Tüpraş (TUPRS) temettü ne zaman dağıtılacak? Tüpraş'tan 2. kez temettü kararı

Tüpraş, 28 Eylül seans sonuna kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı net 6,77 TL temettü ödeyecek.



Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına “alım gücü” olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün (29 Eylül 2023) geçecek.

Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

TÜPRAŞ TEMETTÜ DAĞITIM TARİHİ



Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023



Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023



Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023