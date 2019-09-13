Geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan VakıfBank, bir kez daha indirime gitti.

Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan Banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e indirdi.



Kampanyayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Merkez Bankası’nın aldığı kararla politika faiz oranlarında 325 baz puan indirime gitmesi piyasalar tarafından da olumlu karşılandı. Biz de VakıfBank olarak ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne bulundurarak kısa sürede üçüncü kez kredi faizlerinde indirime gittik. Yakın zamanda önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli indirimler yapmıştık. Yine geçtiğimiz hafta bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımızı düşürmüştük. Bu olumlu hava, milli ekonomimize de hızlı ve etkin bir şekilde yansıyacaktır. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.



TİCARİ KREDİLERDE DE İNDİRİM

Bireysel kredilerin yanında ticari kredilerde de indirime gittiklerine dikkat çeken Üstünsalih, “Piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte, Türkiye ekonomisine can veren iş dünyasının da bizlerden bir adım beklediğini biliyoruz. Bu sebeple ticari kredilerimizde de faiz indirimi yaptık. Ticari kredilerimizde firma reytingi, verimliliği ve vadeye bağlı şekilde faiz oranlarımızda kademeli olarak indirime gittik. Bu adımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



BİREYSEL İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ:



16 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0.5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacaktır.



İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI