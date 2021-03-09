Varlık Fonu'nda görev değişimi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürü Zafer Sönmez'in yerine Salim Arda Ermut getirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Salim Arda Ermut atandı.



Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Ermut bugüne kadar önemli görevleri üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nda da görev almıştı. 2018'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Ermut, 2020 yılının Kasım ayında bu görevden ayrılmıştı.

Böylece Ermut, 4 aylık aranın ardından Türkiye Varlık Fonu'na geri dönmüş oldu.

