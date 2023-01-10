Yerli imkanlarla üretilen sac düzleştirme makinesi tanıtıldı

2022 yılı itibarıyla bazı olumsuzluklar olsa da, Dünya ve Türkiye’deki makina imalatı ve ihracatında ilerlemeler kaydedildi. Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından yayımlanan Makina İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu’na göre, ülkemizin makina ihracatı 2022’nin ilk çeyreğinde %12,6 ve ikinci çeyreğinde %11,9 arttı.



Yılın ilk yarısında ihracat hacminde %12,2 ve adet bazında %1,5 artış görüldü. Rapora göre, dünya ekonomisine ilişkin beklentiler çerçevesinde, makina ve teçhizat yatırımlarının 2023 yılının ilk yarısında durağanlaşması, ikinci yarıda ise yeniden büyüme sürecine girmesi bekleniyor. Sektörde 25 yılı aşkın mühendislik tecrübesi bulunan Meşe Makina’nın Kurucusu Mehmet Selim Akkök de sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Ar-Ge çalışmalarını Türkiye'deki makine üreticilerinin ciddiye alarak global rakiplerin önüne geçtiğini söyleyen Akkök, "Türkiye’de, tüm dünyanın kullanımına sunulan ürünler için pratik düşünüp, verimliliği tasarlayıp kaliteli üretim yapılıyor. Tüm dünyadan firmalar Türk makine üreticilerini takip ediyor ve ürünlerine ilgi gösteriyor. Örneğin bizim de katıldığımız Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarı’nda 67 ülkeden 378 firma ve yetkilileri yer aldı. Fuarı toplamda 36 bin 762 kişi ziyaret etti." dedi.



Fuarda tanıtılan yeni makinalarıyla ilgili detayları paylaşan Akkök "Biz de fuarda, yüzde 100 yerli imkanlarla ürettiğimiz BAST isimli yeni makinamızı tanıttık. Sac düzleştirme işlemlerinde kullanılan diğer tekniklere göre tüm işlemler daha hızlı ve ekonomik olarak yapabiliyoruz. Bu şekilde sac işleme sektöründe ciddi bir açığı kapatacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



LAZER KESİMLERİNDE OLUŞAN KUSURLARI ORTADAN KALDIRIYOR



Ar-Ge çalışmalarıyla üretilen BAST makinasında, üretim sektöründe alevli kesim, lazer kesim ve perfore sac işlemlerinde meydana gelen kusurların ortadan kaldırılması için silindir düzleştirme teknolojisi kullanıldığını söyleyen Mehmet Selim Akkök, "Düzleştirme işlemlerinde, metal sac parçalarda oluşan iç gerginliğin azaltılmasının ardından düzleştirme işlemi yapılarak ürünün işlenebilirlik kalitesinin artmasını sağlıyor. Ekonomik, yalın, basit kullanımlı ve hızlı işlem gerçekleştirmesiyle zaman tasarrufu sağlayan makinanın, işlem sonrası temizliği de kolaylıkla yapılabiliyor. Dokunmatik ekran sayesinde, makina ayarları hassas ve kolay olarak programlanabiliyor. Aşırı yük koruma sistemiyle donatılması sonucu, makinanın yorulmalara karşı mukavemeti artarak kullanım ömrü yükseliyor. Kalıp boşluk ayarlarının hassas sensörlerle desteklenmiş olması, düzleştirme hassasiyet sürecinin stabil kalmasını sağlıyor." dedi.

