Yüzde hesaplaması nasıl yapılır?

Yüzde hesaplama, günlük hayatımızda bir hesaplama işlemi yapmada sık sık karşımıza çıkan matematik işlemleri arasında yer alıyor. Gelen zam haberleri sonrasında yüzde hesaplama yapmak isteyen birçok kişi pratik yöntemleri merak ediyor. Peki, yüzde hesaplama nasıl yapılır?

Yüzde hesaplaması nasıl yapılır?

Yüzde hesaplaması, belirli bir miktarın yüzdesinin ortaya çıkarılması için uygulanır. Hesaplamayı yapmanın birden çok formülü vardır. İşte yüzde hesaplama işleminin ayrıntıları.

YÜZDE HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplamasında A gibi bir miktarın %x’i hesaplanmak isteniyor ise A sayısı ile x sayısı çarpılır ve daha sonra yüze bölünür. Bu işlem ile birlikte yüzde hesaplaması yapılmış olur. Hangi sayının yüzdesi alınacaksa o sayı üzerinden işlem yapılmalıdır.

A sayısının %B’sini bulmak için, (AxB)/100 formülüne başvurulabilir. Bunun dışında A sayısını 100’e bölünüp B ile çarparak da aynı sonuca ulaşılabilir.

Örnek verilecek olursa, 300’ün yüzde 50’si hesaplayabilmek için, 300 sayısını 50 ile çarpmak ve daha sonra 100'e bölmek gerekmektedir.

300x50=15000

15000/100=150 sonucuna ulaşılmaktadır.

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