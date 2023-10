Zeray'dan sağlık ve doğa temalı yeni proje: "Zeray Dilasa Orman"

"Çevreye duyarlı sağlıklı ev" mottosuyla konut sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Zeray, Dilasa Orman projesinin basın lansmanını 4 Ekim Çarşamba günü projenin satış ofisinde gerçekleştirildi.



Zeray Medya ve Planlama Yöneticisi Yasemin Dinçok'un organizasyonu sağladığı basına lansmanına, ulusal ve yerel basından temsilciler ile emlak haber portallarından bir çok davetli katılım sağladı.



Pandemi süreci ile değişimin hızlandığı gayrimenkul sektöründe; yeşil dönüşüm, sağlıklı yaşam ve artan inşaat maliyetlerine paralel olarak yükselen ekonomik ortamda erişilebilir ve yaşanabilir konut ihtiyacı daha sık konuşmaya başladı.

Nüfus ve iklim değişikliği, deprem ve yeni ekonomik modeller konut piyasasını yeniden şekillendirirken, yeni geliştirilen konut projelerinin değişen talepleri karşılaması ve geleceğin ihtiyaçlarına hitap eder nitelikte olması önem kazandı.



Zeray güvencesiyle hayata geçirilen Dilasa Orman sektördeki dönüşüme öncülük eden bir misyonla 'Sağlık ve Doğa' konseptine uygun olarak geliştirildi. Tabiatla bütünleşebilen, çevreye saygılı ve modern bir tasarıma sahip Dilasa Orman hem iç hem de dış detaylarıyla, her anlamda doğa dostu olmayı başarabilmiş güçlü bir proje olarak ön plana çıkıyor.

Çevresini saran doğal örüntüyle iç içe tasarlanan, yaratıcı bir mimariyle doğayı yaşam alanlarına taşıyan Dilasa Orman, ormanın adeta evinizin bir parçası olacağı bir yaşam vadediyor.

Doğaya yakın olma özlem ve ihtiyacından esinlenilerek hayata geçirilen Zeray Dilasa Orman, yatay mimarisiyle içinde bulunduğu doğa ile bir bütün olacak şekilde tasarlandı. Farklı ağaç türlerinin gölgesinde tabiatın huzur veren ambiyansına sahip bu özel proje, yeşilin tüm tonları ile büyüleyici bir yaşam tarzına ilham veriyor. Nefes aldıran yaşam alanları zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı bir yaşamı mümkün kılıyor.



Çevreye saygıya odaklanarak inşa edilen Dilasa Orman, farklı ihtiyaçlara çözüm sunan daire alternatifleriyle dikkat çekiyor. Projede katta 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerinin yanı sıra, katta villa konforu sunan bahçe dubleks ve panoramik manzarasıyla göz kamaştıran teras dubleks olarak tasarlanan daireler de bulunuyor.

Dilasa Orman'ın sakinleri penceresi doğal bir ormana açılan geniş balkonlu, bahçe teras ve çatı teraslı dairelerinde Zeray projelerinin görkemli estetik ayrıntılarını hem evlerinde, hem sosyal alanlarda her an hissedebiliyor.



ZERAY KOCAELİ'NİN DEĞERİNE DEĞER KATIYOR



Zeray markasıyla üretilen her projede olduğu gibi Dilasa Orman projesi için de uzun yıllar hazırlık yaptıklarını söyleyen Zeray AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Kocaeli Türkiye’nin en kıymetli losyonlarından, ülke ekonomisinin amiral gemisi niteliğinde bir şehrimiz. Asya ile Avrupa’nın kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının kesiştiği nokta olmasının yanı sıra bir yanda muhteşem Karadeniz sahilleri, bir yanda Marmara denizi, bir yanda Sapanca Gölü, bir yanda kış turizminin merkezlerinden Kartepe ve sırtını samanlı dağlarına yaslamış eşşiz bir noktada yer alıyor.

Dilasa Orman projemiz de Kocaeli'nin en özel konumunda tabiatın içinde doğanın ve mimarinin ortak büyüsünü aynı anda sunuyor. Adeta şehrin değerine değer katan bir mimariyle insanımız için en güzelini sunmak Zeray’ı sektörde farklılaştırıyor.



Gayrimenkul sektöründe 15 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Zeki Zeray, ‘’Başiskele'de yükselecek yeni projemiz ile bu ilçede hayata geçirdiğimiz Zeray County Bahçecik Zeray Güneşi, Zeray Perla, Zeray Korupark, Zeray Şehristan Konakları, Zeray Kent, Gülistan Konakları, Delal Garden, Zeray Bella Bahçecik projelerimizde olduğu gibi özgün bir konsept oluşturuyoruz.

Daha önce geliştirdiğimiz projelerde yatırımcılara yüksek prim sağladık. Dilasa Orman projemizde de yüksek getiri fırsatı yatırımcılarımızı bekliyor. Hiçbir dönemde kendi yatırım programımızdan sapmadığımız gibi bu süreçte de üretmeye planlarımız dahilinde devam ediyoruz. Temalı ve markalı projelerimizle insanımıza hak ettiği nitelikli yaşam alanlarıyla buluşturuyoruz.

Ev alırken yatırım yapmakla, hayatınızı yaşamak arasında seçim yapmak zorunda kalmadığınız efektif projelerimizle her yönden kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.



"DOĞAL YAŞAM VE MİMARİ ZARAFETİN BİR ARAYA GELİŞİNİN MUHTEŞEMLİĞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"



Zeray İnşaat Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan, Dilasa Orman projesiyle ilgili olarak, "Zeray Dilasa Orman’ı en kısa şekilde tarif etmek gerekirse doğayla uyumun ve yatırımın buluştuğu nokta şeklinde ifade edebilirim. Pandemi süreci ile değişimin hızlandığı gayrimenkul sektöründe; yeşil dönüşüm, sağlıklı yaşam erişilebilir ve yaşanabilir konut ihtiyacı daha sık konuşmaya başladı.

Nüfus ve iklim değişikliği, deprem ve yeni ekonomik modeller konut piyasasını yeniden şekillendirirken, yeni geliştirilen konut projelerinin değişen talepleri karşılaması ve geleceğin ihtiyaçlarına hitap eder nitelikte olması önem kazandı. Dilasa Orman projemizi sektördeki dönüşüme öncülük eden bir misyonla ‘Sağlık ve Doğa' konseptine uygun olarak bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek tasarladık." dedi.



Zeray olarak proje geliştirdiğimiz bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek, fark oluşturacak projelere imza atmaya devam ettiklerini dile getiren Ayhan, "El değmemiş doğal ormanın adeta kalbinde konumlanan projemiz, dikkat çekici bir zarafete sahip modern mimarisinin yanı sıra zengin sosyal donatılarıyla da beğeni topluyor. Bu nedenle Dilasa Orman sadece Kocaeli’den değil tüm Türkiye ve yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Dilasa Orman nefes alan ve aldıran yaşam alanlarına, zengin sosyal imkânlara sahip bir proje olarak fark yaratıyor." dedi.



ZERAY DİLASA ORMAN, YAŞAM VE YATIRIMIN TAM MERKEZİNDE



Zeray Dilasa Orman Satış Müdürü Gonca Yaman projeyi tanıttığı konuşmasında "Zeray Dilasa Orman, geniş peyzaj alanlarıyla açık havada da sakin ve seçkin bir atmosfer sunuyor. Doğanın yanı başında 3 farklı noktadaki yüzme havuzlarının yanı sıra yürüyüş yolları, parkları, dinlenme alanları, süs havuzları, tenis kortu ve basketbol sahası, fitness salonu, pilates ve yoga odası, açık ve kapalı çocuk oyun parkları ile her yaştan insanın ihtiyaçlarına ayrı ayrı cevap veriyor.

Projenin merkezi boyunca konumlandırılan süs havuzları ile aile yaşamını merkezine alan Zeray Dilasa Orman, sakinlerine suyun sağladığı dinginlik ve huzur hissi ile birlikte tabiatın eşsiz ambiyansını sunuyor. Doğayla baş başa kalmak isteyen yerli ve yabacı birçok kişinin uğrak noktası Yuvacık Barajı’na 5 dakika mesafede yer alan Dilasa Orman, İstanbul ve Ankara’nın kolay ulaşım rotasında bulunan ve çarpıcı doğaya sahip Sapanca Gölü’ne 20 dakika, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’ya 15 dakika, kış tatili denilince ilk akla gelen merkezlerden olan Kartepe’ye 25 dakika mesafede bulunuyor." dedi.



Kişiye özel ödeme planlarıyla Dilasa Orman’dan yatırım yapılması durumunda ayrıcalıklı bir yaşam sürmenin dışında hatırı sayılır bir prim elde edeceğini dile getiren Gonca Yaman “Bu projemiz yaşam ve yatırımın tam merkezinde yer alıyor." dedi.